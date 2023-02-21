墨西哥巴士車禍17死 中南美洲移民夢碎

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（中央社墨西哥市20日綜合外電報導）墨西哥普艾布拉州（Puebla）官員今天表示，一輛載有委內瑞拉、哥倫比亞和中美洲移民的巴士在墨國中部發生車禍，造成17人死亡。

路透社報導，普艾布拉州內政官員伍爾達（Julio Huerta）告訴記者，昨天下午，這輛載有45名乘客的巴士往北行駛時，在公路上發生車禍。

他在記者會上表示：「15人當場死亡。」他說，另有15人住院，其中兩人後來傷重不治，另5人狀況危急。

地方檢察官表示，這輛由民營公司Tours Turisticos Medina經營的巴士，當時正從墨西哥南部邊境城市塔帕珠拉（Tapachula）開往墨西哥市（Mexico City），巴士司機和助手也不幸死亡。

普艾布拉州官員沒有具體說明死傷人數中有多少是移民，墨西哥移民局也沒有回覆記者詢問。移民經常會借道危險路徑穿越墨西哥前往美國邊境。

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哥倫比亞外交部在聲明中說，死者中包括一名56歲哥國男子。倖存者包括同樣來自哥倫比亞的兩名男子和一名女子，他們現在都在普艾布拉州住院，另有一名未受傷的男子已移交給鄰州瓦哈卡州（Oaxaca）移民當局。

墨西哥媒體報導說，巴士因司機失去對車輛的控制而發生車禍，「千禧電視台」（Milenio）發布的照片可看到巴士部分毀損。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120221