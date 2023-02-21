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異議領袖納瓦尼：俄國在烏克蘭軍事失敗不可避免

2023/2/21 19:21
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）遭到監禁的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼說，莫斯科在烏克蘭遭遇軍事失敗是「不可避免的」，即使克里姆林宮派遣更多軍隊到這個親西方的國家。

46歲的納瓦尼（Alexei Navalny）因挪用公款罪被處9年徒刑，他的支持者認為這是對他挑戰克里姆林宮的懲罰。

法新社報導，納瓦尼在俄羅斯全面入侵烏克蘭1週年之前發表的聲明中說，應該允許烏克蘭決定自己的命運，俄羅斯應該尊重烏克蘭1991年時的邊界。

納瓦尼在他稱為自己「政治綱領」的聲明中說：「數以萬計俄羅斯士兵的生命被無意義地毀滅。」

「最終的軍事失敗可以用所增派數十萬後備軍人的生命為代價而延後，但總的來說仍是不可避免的。」

納瓦尼強調，「數以萬計的無辜烏克蘭人」喪命，只因為70歲的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）想「不惜一切代價」抓住權力。

他說，俄羅斯應該尊重烏克蘭1991年時的邊界，其中包括克里米亞。

這位俄羅斯最著名反對派政治人物強調，莫斯科應該「放過烏克蘭」，並在戰爭結束後賠償飽受戰爭蹂躪的烏克蘭所受損失。

納瓦尼在2020年遭到蘇聯時期製造的諾維喬克（Novichok）神經毒劑攻擊，他勉強活了下來，並指責蒲亭是攻擊的幕後黑手。

他在德國接受治療，並於2021年1月返回俄羅斯，降落在莫斯科機場時就被捕。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120221

#納瓦尼
#烏克蘭
#俄羅斯
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