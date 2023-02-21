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布林肯：俄國暫退新戰略武器裁減條約非常不負責任

2023/2/21 22:07（2/21 22:16 更新）
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（中央社雅典21日綜合外電報導）美國國務卿布林肯今天表示，俄羅斯決定暫停參與美俄「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty）是「非常不幸且不負責任」的作法，但強調美國仍然願意就此議題協商。

法新社報導，布林肯（Antony Blinken）說：「我們隨時準備好與俄羅斯討論限制戰略武器的問題，無論世界或我們的關係發生什麼變化。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發表國情咨文演說時宣布，莫斯科暫停參與全球兩個主要核武大國之間僅存的這項軍備控制條約。

布林肯說：「俄羅斯宣布暫停參與新戰略武器裁減條約，這非常不幸而且不負責任。」

他還說：「我們將仔細觀察俄羅斯的實際行動。我們當然會確保在任何情況下，都為我們自己國家和盟友的安全做好適當準備。」

美俄於2010年簽訂的新戰略武器裁減條約，是雙方僅存最後一項有效力的軍控條約，但近年來這項條約已逐漸瓦解，華府指責俄方未遵守條約內容。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120221

#布林肯
#俄羅斯
#美國
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