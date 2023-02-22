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與日外交磋商 中：矛盾應在適當位置建設性管控

2023/2/22 19:27
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（中央社台北22日電）中國外交部副部長孫衛東昨天向日本外務省外務審議官山田重夫說，中日應將矛盾分歧置於雙邊關係適當位置加以建設性管控，確保中日關係不停滯、不偏航、不倒退，沿著正確軌道行穩致遠。

根據中國外交部官網22日傍晚公布內容，山田重夫向孫衛東表示，日方願與中方加強對話溝通，妥處矛盾分歧。

孫衛東與山田重夫21日在東京出席第29次中日外交當局定期磋商，孫衛東同日還出席第17次中日安全對話。根據上述公布內容，兩人在中日外交當局定期磋商時，就中日關係及共同關心的國際地區問題「坦誠深入」交換了意見，並作上述表示。

孫衛東說，面對當前複雜多變的國際地區形勢，中日關係的「重要性沒有變，也不會變」。雙方應以兩國領導人關於「構建契合新時代要求的中日關係」等重要共識為遵循，以今年中日和平友好條約締結45週年為契機，維護基礎、增進互信，恪守「中日四個政治文件」各項原則。

他表示，中日雙方應「理清認知、把握定位」，堅持「和平、友好、合作的大方向」；應「順應大勢、合作共贏」，維護全球產供鏈穩定暢通；應「著眼大局、妥處分歧」，將矛盾分歧置於雙邊關係「適當位置加以建設性管控」，確保中日關係「不停滯、不偏航、不倒退」，沿著正確軌道行穩致遠。

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孫衛東聲稱，「歷史、台灣等重大問題」關乎兩國間基本信義和中日關係根基，希望日方以史為鑑，一以貫之，堅持走和平發展道路，堅持「一個中國」原則；「核汙染水排海問題」關乎全球海洋環境和公眾健康，日方應確實以公開、透明、科學、安全的方式處置。

根據中方公布內容，山田重夫表示，這次磋商「坦誠深入，具有積極意義」。日方一貫高度重視日中關係，願與中方一道落實兩國領導人「關於構建穩定建設性日中關係重要共識」，加強對話溝通，妥處矛盾分歧，共同致力於雙邊關係的穩定與發展，共同展現責任擔當，共同促進地區乃至世界的和平與繁榮。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120222

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