越南公務公職人員擬調薪20% 新鮮人4482元起跳

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）外資湧入越南，帶動民營企業待遇，但公部門薪資已原地踏步3年。越南官方擬將公務、公職人員的基本薪資上調20%，新鮮人投身公職基本可領348萬越南盾（約新台幣4482元）。

越通社（VNA）報導，這項為公務、公職人員加薪的提案，將基本薪資從當前的149萬越南盾調整至180萬越南盾，越南內務部正就此展開意見蒐集，並計劃於今年7月1日開始實施。

越南公務人員最後一次調整基本薪資是在2019年7月，當時將月薪從139萬越南盾調升為149萬越南盾，加薪幅度為7.19%。

根據現行規定，越南公務、公職人員薪資計算方式是依據年資、職位等條件將基本薪資乘以2.34至10不等。舉例來說，剛畢業進入公部門的人員適用第一級的薪資係數，也就是149萬越南盾乘以2.34，每月可領348萬越南盾。

2020年以來，由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的負面影響，越南公務、公職人員的薪水凍漲了3年。

越南去年下半年開始爆發公務、公職人員離職潮，理由不外乎是薪水低。越南內務部官員去年10月曾表示，過去2年來，共有3萬9500名幹部、公務員和公職人員離職或轉業。

越南內務部表示，與民營企業所適用的地區薪資來看，公務、公職人員現今每月的基本薪資為149萬越南盾，僅為2022年越南地區平均最低薪資的37.89%。低薪對公務、公職人員的生活帶來許多困難。

越南內務部正在著手關於調整基本薪資的決議草案，內容為公務、公職人員的基本薪資自今年7月1日起應上調20%至180萬越南盾，才能夠保障其生活。（編輯：張芷瑄）1120222