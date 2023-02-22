日本外相接見中國外交部副部長 憂共軍行動活絡化

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本外務大臣林芳正今天與來訪的中國外交部副部長孫衛東會談時表示，對於中國軍事行動活絡化等各種課題與懸而未決的案件，日中有必要加強對話。

林芳正今天下午接見為了出席「日中安保對話」在東京訪問的孫衛東。林芳正在會談中指出，日中關係有很多合作的可能性，但包含釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）在內的東海局勢、與俄羅斯合作的共軍在日本周邊的軍事行動活絡化等，日中正面臨許多課題與懸而未決的案件，有必要加強對話。

林芳正還說，對於地區與國際社會的和平與繁榮而言，日中兩國都有很重要的責任，有必要加強對話。

日本與中國外交及國防高層官員與會的「日中安保對話」，時隔約4年今天在東京日本外務省舉行。

日方派出外務省外務審議官山田重夫、防衛省防衛政策局次長安藤敦史出席；中國方面則派出孫衛東、國防部國際軍事合作辦公室副主任張保群等人與會。

山田在對話開始列舉包括釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）在內的東海情勢，以及與俄羅斯合作的中國軍方在日本周邊軍事活動活絡化等，強調「不得不說（日中間的課題與懸而未決的案件）在安保領域特別顯著」。

山田說，日中領導人對建立建設性且穩定的兩國關係必要性有共識，強調雙方對話的重要性。

孫衛東談到日本2022年底通過新版國家安全保障戰略等「安保3文件」時說，對日本強化與地區外勢力的勾結與交流及對台灣議題表現出負面行動，「存有嚴重憂慮」，希望聽到日方負責任的說明。（編輯：陳惠珍）1120222