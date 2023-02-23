南韓外長：北韓威脅迫切 台海和平攸關兩韓局勢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾23日綜合外電報導）南韓外交部長朴振接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，北韓對南韓構成「明顯且當前（立即）的危險」；而台灣海峽維持和平穩定，是朝鮮半島保有和平穩定的基本要素。

朴振22日受訪時指出，北韓領導人金正恩三番兩次試射飛彈，並一再警告說他考慮動用戰術核子武器，顯露出他的侵略性；而唯一能夠反制的方法，是將美國的威懾力延伸。

他說：「北韓正在做的事完全錯誤。他們不斷升高核子與飛彈威脅，使得朝鮮半島與東北亞的和平穩定面臨危險。」

光是在過去一周，北韓就試射了一枚理論上可攻擊幾乎世界任何地點的洲際彈道飛彈，以及數枚可攜帶核武的遠程多管火箭砲，相當於短程彈道飛彈，能夠擊中南韓任何地點。

而在過去一整年，北韓試射飛彈次數創下歷史新高。根據CNN計算，平壤全年共有37天試射飛彈，且這些飛彈全都違反聯合國安全理事會（United Nations Security Council）的決議。

金正恩的胞妹金與正20日還警告說，除非美國停止與南韓舉行聯合軍事演訓，否則北韓將進行更多飛彈試射；她更揚言，北韓會讓太平洋成為其「射擊場」。

但朴振暗示，北韓這類好戰行為只會讓南韓強化與美國結盟。「美國的威懾力延伸，是我們能夠有效保護我國免於北韓侵略的唯一方法。」加強威懾力的方式則包括「有效部署美國的戰略資產」及演訓。

至於南北韓緊張能否很快有任何緩和，從朴振的說法來看幾無希望。他透露雙方目前沒有積極談判，金正恩也不會自願放棄核武。

朴振表示，必須要讓金正恩明白談判是他的唯一選項。「我們必須創造一個環境，讓北韓別無選擇，只能重返談判桌。」

朴振指出，過往經驗顯示，金正恩若感覺到對手軟弱，就不會願意談判。「我們學到的教訓是，當我們強大...北韓就會坐上談判桌；當我們軟弱，他們就會嘗試利用這點。因此我們必須做好準備，利用防衛與威懾來讓北韓談判。」

朴振還說，南韓面臨的安全挑戰超越朝鮮半島範圍，還包括來自南方1600公里遠的台海兩岸。

他表示：「台灣海峽的和平穩定，是朝鮮半島和平穩定的基本要素，且是區域整體的安全繁榮所不可或缺。」

中國領導人習近平一再拒絕排除動用武力統一台灣。朴振認為，這可能對南韓帶來「直接衝擊」。

他表示：「我們反對以武力單方面改變現狀。因此在這層意義上，我們將確保若是台灣海峽出事，我們必須維護朝鮮半島的和平穩定。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1120223