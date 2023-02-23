烏克蘭央行發行抗俄週年紀念鈔 規劃勝戰新鈔

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭中央銀行今天發行對抗俄羅斯全面入侵週年紀念鈔，上頭描繪3名士兵合力豎起一面烏克蘭國旗。央行打算發行一系列紀念性券幣，並且已在規劃發行勝戰新鈔。

路透社報導，面額20荷林夫納（約0.54美元）紙鈔另一面是雙手遭到捆綁的圖樣，明顯影射基輔指控俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。莫斯科則是對此予以否認。

烏克蘭央行總裁皮什尼（Andriy Pyshnyi）在簡報中說：「為紀念戰爭週年，我們決定發行紀念紙鈔，在這小小一張紙上描繪這充滿情緒、典範、事件和代表性事務的一年。」

自從去年2月24日遭到俄國全面入侵以來，烏克蘭央行致力維持經濟運轉並保持穩定。央行去年夏天將官方匯率定在36.57荷林夫納兌1美元，並且經常干預匯巿以支撐本國貨幣。

由於西方盟友提供上百億美元援助，使得烏克蘭外匯儲備增加到近300億美元，略高於戰爭開始的階段。

烏克蘭也對俄羅斯金融機構實施制裁。

皮什尼表示，具有創新防偽功能的新紙鈔將發行30萬套。

央行官員透露，設計和製作這款紀念紙鈔花了8個月時間，央行規劃發行一系列紀念性券幣，替這場戰爭留下視覺紀錄，甚至紀念烏克蘭勝利和戰後重建的新鈔也已經在規劃中。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120223