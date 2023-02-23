遭潑數百公升黃藍漆 俄駐英使館道路成烏克蘭國旗

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政治行動藝術團體Led By Donkeys於倫敦時間23日在俄羅斯駐英國大使館前道路潑灑超過300公升黃、藍色油漆，使館前道路頓時化為烏克蘭國旗。中央社記者陳韻聿倫敦攝 112年2月23日

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（中央社記者陳韻聿倫敦23日專電）政治行動藝術團體Led By Donkeys今天稍早在俄羅斯駐英國大使館前的道路潑灑超過300公升黃、藍色油漆，使館前道路頓時化為烏克蘭國旗。

Led By Donkeys聲明指出，明天就是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動帝國主義侵略一週年，烏克蘭是獨立國家、烏克蘭人完全有權自主，駐倫敦大使館前道路上這幅巨大烏克蘭國旗正是要提醒蒲亭這一點。

根據Led By Donkeys在推特發布的影片及路透社報導，行動參與者分工合作，有人先高舉寫著「慢行」的警示牌，示意駕駛人減速停駛，其他人則分別用手推車潑灑以及持刷子快速刷開油漆，藍、黃兩色油漆分別被潑灑在行駛方向相反的兩邊道路。

Led By Donkeys的構想是在俄羅斯使館前製造面積約500平方公尺的烏克蘭國旗。不過，隨著車流往來，藍、黃兩色油漆可拖行延伸數十公尺。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）已依據阻礙交通、刑事損害等罪嫌，拘留現場3名男性及1名女性，並進行調查和展開詢問。

Led By Donkeys表示，他們使用的是無毒、快乾、可食、可沖洗、不含溶劑的環保油漆，適用於道路藝術。

俄羅斯駐英國大使館位於倫敦鬧區，距離肯辛頓宮（Kensington Palace）步行約10至15分鐘。

俄羅斯去年2月24日全面侵略烏克蘭。烏克蘭參謀總部作戰總局副局長葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）准將今天在一場簡報會提到，俄國自去年全面入侵以來，迄今已對烏克蘭發動近5000次飛彈攻擊、近3500次空襲、近1100次無人機攻擊。（編輯：陳彥鈞）1120223