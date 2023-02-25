柏林萬人反戰示威 廢棄坦克放置俄羅斯使館前

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俄烏戰爭屆滿一週年，一輛廢棄的俄軍坦克停放在俄羅斯駐德國大使館前。中央社記者林育立柏林攝 112年2月25日

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（中央社記者林育立柏林24日專電）今天是俄羅斯入侵烏克蘭一週年，柏林出現大規模反戰示威，一輛廢棄的俄軍坦克停放在俄國大使館前，象徵俄國政權的沈淪。

遊行隊伍首先在市中心馬克思大道上的「莫斯科咖啡館」前集合，這家著名活動場所今天暫時更名為「基輔咖啡館」，參與者主要是因戰亂流亡到柏林的烏克蘭人，包括朝野主要政黨領袖也有不少德國人響應，警方估計至少1萬人參加。

隨後在一面35公尺長烏克蘭國旗的前導下，遊行群眾沿途高喊「俄羅斯是恐怖主義國家」、「榮光歸於烏克蘭」、「榮光歸於英雄」、「停止戰爭」、「完全和平」等口號，活動歷時4小時，最後在地標布蘭登堡門劃上句點。

旅居德國逾20年的烏克蘭人尤莉雅（Yulia）演講時表示，自己的國家遭逢如此恐怖的戰爭，讓她難以用言語描述此刻感受，希望大家一輩子不會面臨同樣命運，跟烏克蘭人一樣內心這麼痛苦。

遊行主辦人克莉絲塔-馬利亞（Krista-Marija Läbe）對到場人數踴躍感到欣慰，她說烏克蘭人從此不再覺得孤單。

俄國大使館前今天還停放了一輛入侵烏克蘭時被摧毀的俄軍T-72型坦克車，砲口正好對著大使館，吸引大批民眾圍觀，預計展示3天。

這是柏林一個民間組織從烏克蘭國防部借來的戰利品，發起人吉博爾（Wieland Giebel）表示，這輛坦克是「沈淪的象徵」，他預言當前俄羅斯政權將跟納粹帝國一樣走向沈淪。（編輯：高照芬）1120225

俄烏戰爭屆滿一週年，柏林出現大規模反戰示威，群眾在「基輔咖啡館」前集合。中央社記者林育立柏林攝 112年2月25日