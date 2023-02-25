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澤倫斯基欲會習近平 盼中國支持「正義的和平」

2023/2/25 09:37
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（中央社基輔24日綜合外電報導）中國外交部發布「立場文件」，呼籲盡快啟動和談、終結俄羅斯與烏克蘭的戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天說，他打算與中國國家主席習近平會面。

法新社報導，澤倫斯基也說，他正在盡最大努力阻擋中國向俄羅斯供應武器，以避免任何「第3次世界大戰」的風險。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿一年之際，他向媒體表示：「我計劃與習近平會面。這對世界安全來說將非常重要。」

澤倫斯基沒有說明他計劃與習近平會面的時間或地點，但他希望中國能支持「正義的和平」與烏克蘭。

他說：「我真的想要相信中國不會向俄羅斯供應武器。這對我來說十分重要。」

中國稍早提出解決俄烏戰爭的立場文件，呼籲雙方盡快啟動和談。數個西方強權對這些提案抱持質疑，也對北京拉近與莫斯科關係提出警告。

澤倫斯基還說，他深信，只有領土遭受攻擊的國家才可以提出任何「和平倡議」。

北京試圖在這場衝突中保持中立，卻同時與戰略盟國俄羅斯維持緊密關係。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1120225

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