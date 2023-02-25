中方對俄烏戰爭立場 星媒：避領土問題難落實和平

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）中國發布對俄烏戰爭立場的文件，促直接對話、全面停火。星媒分析，中方這份文件無法產生任何影響；俄烏雙方對領土主權仍無法化解矛盾，看不到戰爭結束跡象，勸和促談也無從落實。

俄烏戰爭昨天滿一週年，中國外交部發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。這份立場文件共有12項，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得核戰打不得等。

聯合早報引述分析人士表示，中國這份文件的核心仍是勸和促談，這也是北京對俄烏戰爭的一貫態度。不過，目前俄烏雙方還無法化解在領土、主權等問題上的矛盾，看不到戰爭結束的跡象，勸和促談也無從落實。

「海峽時報」（The Straits Times）則以中方立場文件「無法產生影響」為題撰文分析指出，政治觀察家對北京決定只是重申對這場危機的觀點而非挺身而出，並不感到意外。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員夏爾（James Char）認為，北京不願冒險可能會讓歐洲國家感到氣餒，但這也代表中國將持續在此立場上受惠，包括以便宜價格向俄羅斯購買石油、天然氣。

另一方面，他指出，由中國的觀點看來，俄羅斯對烏克蘭的軍事行動已分散美軍注意力，短期內華府甚至可能轉移一部分印太地區的資源來因應。

夏爾分析，北京不願公開批評俄羅斯，長遠看來，對中國也有好處。俄羅斯國家地位弱化意味著俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）更可能配合中國國家主席習近平，支持中國企圖動搖美國主導的全球秩序。

報導指出，現在問題是，北京在烏克蘭議題採取觀望態度，是否會導致美中緊張關係進一步惡化。

美國稱說，中國計劃提供武器給俄羅斯；北京官員對此極力否認。不過，德國媒體24日披露，中國西安冰果智能航空技術有限公司正計劃開始向俄國軍隊提供無人機，引起許多歐洲國家警覺。（編輯：黃自強）1120225