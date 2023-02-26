蒲亭控北約參與烏克蘭衝突 稱西方計劃讓俄國崩潰

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭指控，北大西洋公約組織（NATO）成員國藉由捐贈武器給烏克蘭來參與烏國衝突，俄國別無選擇，只得把北約的核能力納入考量；他還宣稱西方計劃瓦解俄羅斯。

綜合法新社與路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在俄羅斯-1頻道（Rossiya 1）今天播出的訪問中表示：「他們把數以百億計的武器送到烏克蘭，實際上這就是參加（衝突）。」

蒲亭說：「這意味他們參與了基輔（Kyiv）政權正在犯下的罪行，儘管是間接參與。」

他表示，西方國家只有一個目標，就是「瓦解前蘇聯及其主體─俄羅斯聯邦」，「唯有到那時候，他們才可能接受我們加入所謂的文明民族大家庭，但只會分開來接受，每個部分都分開」。

根據塔斯社（TASS），蒲亭還告訴俄羅斯-1頻道：「在當今情況下，北約所有帶頭國家都宣稱主要目標是讓我方蒙受戰略失敗，好讓我國人民如他們所說的受苦，在這種情況下，我們又怎能忽視他們的核能力？」

蒲亭是在23日莫斯科一場愛國音樂會場邊，作上述表示，而隔天就是俄羅斯全面入侵烏克蘭滿一週年。

蒲亭受訪時也重申應打造一個多極世界，還說他「不懷疑」這種情況會發生。

他說：「我們反對什麼？反對這個成形中的新世界在打造時，只符合單一國家的利益，就是美國。」

「既然他們在蘇聯垮台後企圖把世界重新塑造成跟他們相似，而導致這種情況，我們有義務回應。」

俄羅斯日前宣布暫停履行美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）。2010年首度簽署的新戰略武器裁減條約，限制俄羅斯和美國部署的戰略核彈頭、發射器和重型轟炸機的數量。

美國總統拜登（Joe Biden）23日對此又提出批評，但強調目前莫斯科當局沒有朝動用核武邁進的跡象。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120226