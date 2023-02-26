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中國提俄烏停火 德防長：應以實際作為評斷北京

2023/2/26 22:54
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（中央社柏林26日綜合外電報導）德國國防部長佩斯托瑞斯今天對於中國提出的俄烏戰爭停火建議以懷疑態度回應。他說，要看中國做了什麼，而非說了什麼。

中國外交部24日在俄烏戰爭週年日發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等共12項內容，並表明支持盡快恢復直接對話、最終達成全面停火。

路透社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）接受公共德國廣播電台（Deutschlandfunk）訪問時表示：「根據我所聽到真實性不明的報導，中國可能正打算將自殺式無人機提供給俄羅斯。但同時間他們又提出一份和平方案。那麼我建議，用中國的行動而非言語來對其下判斷。」

佩斯托瑞斯的說法，呼應北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟執行委員會（European Commission）24日當天對中國提案所做的評論，兩者皆對北京擔任調停者的可信度提出質疑。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對中國提案的一些內容表示歡迎，但他表示，只有境內爆發戰爭的國家，才應該有資格起頭提議和平方案。

佩斯托瑞斯也強調，要由基輔來決定何時及在什麼條件下與莫斯科展開談判。他並暗示，烏克蘭是否要奪回俄羅斯2014年併吞的克里米亞半島，同樣要由基輔來做出決定。

佩斯托瑞斯說：「我傾向認為，是的，克里米亞是烏克蘭的領土，因此必須歸還。但同樣地，這不是該由我們做的決定。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120226

#佩斯托瑞斯
#中國
#烏克蘭
佩斯托瑞斯
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