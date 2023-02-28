傳中國擬供俄國武器 烏克蘭軍情局長稱未見到跡象

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（中央社基輔27日綜合外電報導）外傳中國正在考慮提供武器給俄羅斯，烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫今天撇除這項傳聞。他向美國之音表示，他「甚至連這類事情正在被討論的跡象都沒見到」。

法新社報導，美國高級官員26日表示，他們「深信」中國正在考慮向莫斯科當局提供致命裝備，美方正在透過外交管道施壓，以阻止中國這麼做。

不過，布達諾夫（Kyrylo Budanov）在美國之音（Voice of America）今天刊出的長篇訪問中，針對此事的可能性表示：「我不認同這個觀點。」

布達諾夫說：「截至目前，我不認為中國會同意將武器轉移給俄羅斯…我甚至連這類事情正在被討論的跡象都沒看到。」

被問及對美方評估的看法時，布達諾夫說：「我是軍情局局長，恕我直言，我依賴的不是個人意見，而是事實，但我並沒有看到這類事實。」

至於俄羅斯還能從哪裡持續購得武器，布達諾夫表示，除了有未經證實報導稱部分武器來自北韓，「伊朗幾乎是唯一實際轉移略微重要武器的國家」。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1120228