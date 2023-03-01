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以色列政府強推司法改革 示威民眾封路抗議

2023/3/1 20:05（3/1 20:26 更新）
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以色列民眾1日封鎖特拉維夫的主要公路，抗議國會強推司法改革。（路透社）
以色列民眾1日封鎖特拉維夫的主要公路，抗議國會強推司法改革。（路透社）
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（中央社耶路撒冷1日綜合外電報導）以色列國會議員強行推動一項爭議性司法改革，反對派人士抨擊此舉將對民主構成威脅，示威民眾發動抗議，封鎖從特拉維夫（Tel Aviv）到耶路撒冷（Jerusalem）的主要公路。

路透社報導，抗議民眾揮舞著藍白色以色列國旗高喊「以色列不是獨裁政權，以色列不是匈牙利」。

在發動抗議人士稱為「干擾日」的今天，以色列國內各地示威活動料將加劇。

以色列極右翼國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）表示，他將不容許「叛變」，或「無政府主義者」封鎖道路。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的民族主義和宗教政黨政府1月提出這項爭議性的司法改革，其中包括賦予政府對最高法院大法官被提名人的實際控制權，以及限制最高法院裁定法律非法，或對行政機構作出不利判決的範圍。

由於以色列沒有成文憲法，國會又遭執政聯盟把持，批評人士抨擊改革計畫將削減司法的獨立性。

國會的憲法、司法和法律委員會預料今天將初步通過改革計畫的更多提案。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）警告，國家「正處於法律和社會崩潰的邊緣」。在以色列，總統一職很大程度上只是象徵性角色。

這項改革未正式成為法條，但已對以色列貨幣造成衝擊，同時引發部分西方盟友關切，他們憂心以國政府若強行通過改革，該國的民主堪慮。

美國駐以色列大使奈茲（Thomas Nides）告訴特拉維夫大學國家安全研究所（Institute for National Security Studies, INSS）：「稍微放慢腳步，把人民團結一起，努力建立共識。」

貪腐官司纏身的尼坦雅胡表示，這些改革將重建政府各部門間的平衡，促進商業活動。經濟學家和法律專家則表示，此舉只會讓以色列遭孤立，重創經濟。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1120301

以色列示威民眾1日站在馬路上阻擋車輛行進。（路透社）
以色列示威民眾1日站在馬路上阻擋車輛行進。（路透社）
#以色列
#尼坦雅胡
#國會
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