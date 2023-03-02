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伊朗走私武器支援葉門反抗軍 遭英國軍艦扣押

2023/3/2 22:08
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（中央社杜拜2日綜合外電報導）英國官員今天說，英國軍艦上週與美國部隊的聯合行動中，在阿曼海岸攔截一艘從伊朗將武器運往葉門的走私船，當中包括反坦克飛彈。

英國駐阿拉伯聯合大公國大使館說，這艘小船在天黑後以「高速」行駛在國際水域，最初是被美國空中偵察所發現。

這艘船2月23日從伊朗向南行駛，在返回伊朗領海之前被英國驅逐艦蘭卡斯特號（HMS Lancaster）的部隊攔截。

聲明說，船上發現的武器包括中程彈道飛彈零件，以及伊朗版的俄羅斯號角（Kornet）反坦克飛彈。

根據以巴林為基地的美國第5艦隊，這次扣押發生在一條歷史上用於向葉門走私武器的路線上。

美國海軍中將古柏（Brad Cooper）說：「這是過去3個月來第7次攔截非法武器或毒品，這也是伊朗在這個地區的惡意海上活動不斷增加的又一個例子。」

親伊朗的葉門反抗軍青年運動（Houthi）在2014年控制葉門首都沙那（Sanaa）後，促使以沙烏地阿拉伯為首的聯盟在隔年進行干預。

一場殘酷的戰爭從那時起導致數十萬人死亡，並將這個貧窮的國家推到饑荒的邊緣。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1120302

#英國
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