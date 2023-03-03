涉侵人權或資助俄中 美國貿易黑名單新增37實體

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美國商務部2日表示，美國依資助俄國軍方、中國軍方及中國境內人權侵害等事由，新增37個實體列入貿易黑名單。（路透社）

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國商務部今天表示，美國依資助俄國軍方、中國軍方、協助或參與在緬甸及中國境內人權侵害等事由，新增37個實體列入貿易黑名單。

路透社報導，美國商務部助理部長肯德勒（Thea Kendler）在聲明中說：「當我們確認這些實體對美國構成國家安全或外交政策疑慮時，就會將其列入實體清單，以確保我們能嚴格檢視他們的生意往來。」

被列入黑名單的實體包括深圳華大基因公司（BGI Research）和旗下在香港的華大科技（BGI Tech Solutions）、中國雲端公司浪潮集團（Inspur）等。

美國商務部表示，相關業者涉及幫助中國政府從事監控，構成「重大風險」。

路透社先前曾披露，華大基因蒐集數百萬女性的基因資料供人口特徵全面性研究，且業者也和中國軍方合作。

除華大基因與潮浪集團外，美國商務部將另外26家中國實體也列入黑名單，上榜業者將很難從供應商取得美國貨品。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，被依資助俄國軍方而列入黑名單的企業來自俄國、白俄等，一家台灣的科技企業也上榜。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120303