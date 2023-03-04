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印尼國營石油公司油庫爆炸 至少17死50傷[影]

2023/3/4 10:04（3/4 10:20 更新）
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印尼國營石油公司（Pertamina）3日晚間爆炸起火，火勢猛烈，濃煙直沖天際。（民眾提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年3月4日
印尼國營石油公司（Pertamina）3日晚間爆炸起火，火勢猛烈，濃煙直沖天際。（民眾提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年3月4日
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（中央社雅加達4日綜合外電報導）印尼國營石油公司（Pertamina）位於首都雅加達北區的油庫昨晚8時多爆炸起火，造成至少17人死亡，約50人受傷。火勢已經撲滅，起火原因尚待調查。

綜合法新社與路透社、羅盤報（Kompas）報導，大火促使人們驚慌逃離，當局已疏散油庫附近的住宅區。

消防官員說，罹難者包括兩名兒童，另有50人受傷。

影片來源：KOMPASTV

雅加達消防救援部門負責人古納萬（Satriadi Gunawan）告訴法新社，許多死傷者遭受嚴重燒傷。

火災發生在當地時間晚上8時後，原因尚不清楚。印尼國營石油公司發言人昨晚說，已於晚上10時30分左右撲滅火勢。

印尼陸軍參謀長阿布杜拉契曼（Dudung Abdurachman）告訴記者，軍方正與印尼國營石油公司調查起火原因。

印尼國營石油公司在聲明中表示，正專注處理火災，並將工人與附近居民疏散到較安全地區。

雅加達代理首長哈托諾（Heru Budi Hartono）說，多數傷者都是遭燒傷，政府將支付他們的醫療費用。

印尼國營石油公司執行長尼柯（Nicke Widyawati）說，將進行全面內部評估，以防止類似事件再次發生。她說，印尼的燃料供應並未中斷，以最近的倉儲中心備用供應來確保供給。

印尼國有企業部長索赫（Erick Thohir）為死傷者表達哀悼之意，並在聲明中呼籲印尼國營石油公司徹底調查這起事故。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120304

印尼國營石油公司位於雅加達北區的油庫爆炸，火勢延燒至附近民宅，消防人員到場搶救。（安塔拉通訊社）
印尼國營石油公司位於雅加達北區的油庫爆炸，火勢延燒至附近民宅，消防人員到場搶救。（安塔拉通訊社）
#印尼國營石油公司
#爆炸
#印尼
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