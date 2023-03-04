印尼油庫爆炸釀17死51傷 居民倉皇逃命百人無家可歸[影]

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印尼國營石油公司油庫爆炸隔日，附近多棟民宅仍有殘火，散發濃厚燒焦味，消防人員不敢大意，持續在現場灑水降溫。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月4日

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（中央社記者李宗憲雅加達4日專電）印尼國營石油公司一座油庫昨晚爆炸引發火災，波及至附近民宅，許多汽機車被燒到只剩支架，今天上午仍有殘火，共造成17人死亡、51人受傷，起火原因仍在調查中。

印尼國營石油公司（Pertamina）位於首都雅加達北區的油庫昨晚8時多爆炸起火，火勢蔓延至附近200公尺範圍內的民宅，部分房屋被燒毀，據當局統計，共造成17人死亡，罹難者包括兩名兒童，另有49人重傷、2人輕傷，另外有1085名居民被撤離至附近8個安置中心。

居民西亞哈恩（Boru Siahaan）向中央社表示，她昨晚是先聽到疑似打雷聲響，接著就聞到混著汽油味的濃煙，她只說，若再晚5分鐘，她可能就活不了了。

西亞哈恩說：「我的房子和4輛摩托車都被燒毀了，就連做生意的地方也沒了，現在只能暫時住在安置中心。」

另一名居民阿斯萊（Asrai）一家人被暫時安置在附近的運動場，他難過地向中央社表示，他的家全被燒毀了。他說：「昨晚在家中先是聞到很濃的煙味，到外面後看到濃煙密布，無法呼吸，幾乎要暈倒了。」

他描述，當時很多人在喊救命，他趕緊拿起摩托車鑰匙，騎車逃離，根本來不及拿任何東西，如今家裡的東西都被燒毀，不知道怎麼辦，希望政府能提供幫助。

影片來源：KOMPASTV

印尼國營石油公司油庫爆炸引發大火，燒毀了附近一整排民宅，造成嚴重死傷。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月4日

油庫旁邊的一座停車場只剩下支架，多輛汽車被燒毀。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月4日

昨晚油庫爆炸所引發的火勢相當猛烈，濃煙直沖天際至100多公尺，就連一公里外的居民都能聽到爆炸聲，火勢延燒至今天清晨5時才被完全撲滅。

中央社記者今早在多棟住宅內仍能看到殘火，且聞到濃濃的燒焦味，部分民宅被燒到全毀或倒塌，而半倒的房屋外牆焦黑，停在旁邊的汽車翻覆，多輛摩托車被燒到只剩支架，有數名消防員仍在場持續灑水降溫。

一名抱著女兒的母親向中央社表示，昨晚下了場大雨後，天空突然瀰漫黑煙，並說：「我很害怕，趕緊跑開，逃離了那個地方」。

據當局統計，有1085名居民目前尚未能返家，分別被安置在附近的8個清真寺及收容中心，雅加達省政府發放床墊、毛毯、毛巾、口罩和食物等供居民使用。

印尼媒體指出，這座油庫2009年5月18日也曾發生火災，這是第二次發生爆炸。印尼國營石油公司執行長尼柯（Nicke Widyawati）表示，將進行全面內部評估，以防止類似事件再次發生。她說，印尼的燃料供應並未中斷，以最近的倉儲中心備用供應來確保供給。（編輯：黃自強）1120304

印尼國營石油公司（Pertamina）3日晚間爆炸起火，火勢猛烈，濃煙直沖天際。（民眾提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 112年3月4日

印尼國營石油公司位於雅加達北區的油庫爆炸，火勢延燒至附近民宅，消防人員到場搶救。（安塔拉通訊社）

油庫爆炸時停放在附近的汽車翻覆，引擎蓋被燒到焦黑，內部殘破不堪。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月4日

印尼國營石油公司油庫爆炸後，火勢蔓延至附近民宅，許多房屋遭到燒毀。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月4日