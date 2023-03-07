南韓：北韓3或4月可能試射新型洲際彈道飛彈

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（中央社首爾7日綜合外電報導）南韓國會議員今天引述情報官員說法指出，北韓可能在3月或4月舉行大規模軍事演習，並試射其新型洲際彈道飛彈（ICBM）。

路透社報導，議員們聽取南韓國家情報院（NIS）的簡報後還說，北韓領導人金正恩最年長的孩子據信是兒子，而且他還有第3個小孩，但不知是兒子還是女兒。

國家情報院說，金正恩的兒子不從未公開露面。

金正恩的女兒金朱愛（譯音）近幾個月與金正恩在數個場合公開露面，引發外界猜測她即將成為接班人。

但議員們說，國家情報院相信，金朱愛最近屢次公開露面，最可能的解釋是金正恩希望證明金氏政權第4代接班的合法性。

南韓先前曾警告，近來北韓部分地區餓死的人數激增，可見北韓糧食危機正在惡化。南韓農村發展機構估計，北韓受到夏季暴雨及其他經濟狀況影響，去年農產量比前一年下降近4%。

議員今天則表示，國家情報院認為北韓糧食現況為其穀物政策、分配問題、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所致，但狀況並未嚴重到威脅政權的程度。其引述的報告指出，北韓目前每年缺米80萬公噸。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1120307