北韓疑發射洲際彈道飛彈 南韓：只會招致嚴酷制裁

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）北韓今天下午疑似發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM），南韓政府緊急召開國家安全會議（NSC）常任委員會，譴責北韓違反聯合國安理會的挑釁行為，警告此舉只會招致嚴酷國際制裁。

韓媒NEWSIS報導，南韓總統辦公室傍晚6時30分起召開約2小時國家安全會議常任委員會，聽取合同參謀本部就北韓今天發射飛彈的報告，並譴責北韓此舉明顯違反聯合國安理會決議，造成朝鮮半島及區域緊張局勢惡化。

常任委員指出，北韓政府在境內糧食短缺、死於饑荒案例不斷的狀況下，仍不顧人權及民生，堅持進行大規模閱兵式並持續開發核武、飛彈，警告北韓這類挑釁行為最終只會招來嚴酷的國際制裁。

常任委員也在會議中決定與美國等國際社會合作，徹底履行安理會決議，以強硬態度面對所有針對人民的威脅；同時也就北韓的挑釁來商討強化與美國的實質擴張遏制力方案，重申透過「擴張遏制手段運用演習」（DSC TTX）及聯合軍演強化實質應對能力的立場。

北韓17日威脅要對22日舉行的美韓聯合核武兵棋推演採取「空前的」強硬應對措施，分析認為這次發射飛彈可能是其中一環。

據南韓合同參謀本部掌握資料，北韓今天下午5時22分從平壤順安一帶向東海發射推測為長程洲際彈道飛彈的物體，以高仰角發射後飛行900多公里後落入東海，但未公開偵測到的速度、飛行時間等資訊。

韓聯社報導指出，北韓去年11月18日試射的洲際彈道飛彈火星-17也是以高仰角發射，飛行1000多公里，高度約6100公里、速度22馬赫，若今天發射飛彈數據都相似，北韓很有可能是再次發射火星-17。（編輯：張芷瑄）1120218