北韓試射彈道飛彈 金與正威脅把太平洋變靶場

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（中央社首爾20日綜合外電報導）南韓軍方今天表示，北韓自東岸發射兩枚彈道飛彈；另外，北韓領導人金正恩的胞妹金與正警告要把太平洋變成「靶場」，加劇地區的緊張局勢。

路透社報導，日本海上保安廳則表示，北韓在格林威治時間19日晚間10時過後不久發射了3枚疑似為彈道飛彈的飛行物體，全數於數分鐘內落下。日本放送協會（NHK）報導說，3枚飛彈都落在日本專屬經濟區（EEZ）之外。

兩天前，北韓剛在其所謂的「突發演習」中，朝日本西岸外海發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

美韓昨天發動聯合空中軍演，回應北韓試射洲際彈道飛彈。北韓領導人金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong）接著發布聲明，警告美國切勿推升在朝鮮半島的戰略資產部署。

她在聲明中說：「我們正在詳加研究這對我國安全的影響。」她說：「把太平洋當作我們靶場使用的頻率，取決於美軍行動的性質。」

今天的飛彈試射行動為北韓今年進行的第3次重大武器測試。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120220