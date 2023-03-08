瑞典芬蘭申請入會案 北約秘書長：有進展

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（中央社斯德哥爾摩7日綜合外電報導）瑞典與芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）申請案，土耳其將在9日與兩國重啟談判。北約秘書長史托騰柏格今天表示，他看到兩國停滯的申請案有了些許「進展」。

法新社報導，芬蘭和瑞典入會須經北約30個會員國國會正式批准，目前還有土耳其和匈牙利2國尚未批准。

包括在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經等抗議之後，安卡拉憤怒暫停與瑞典和芬蘭的談判。

土耳其2月宣布新一輪會談，將於9日在布魯塞爾的北約總部舉行。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）造訪瑞典時堅稱，讓會籍定案是「首要任務」。他在與瑞典總理合開的記者會上說，「我們正在取得進展」。

史托騰柏格表示，斯德哥爾摩「已經遞交」去年與土耳其簽署、目的是為加入北約鋪平道路的協議，「現在是完成批准程序的時候了」。

外交部官員出席了前兩輪北約三方會談，重點討論土耳其要求的具體清單，其中包括驅逐數十名主要是庫爾族的嫌疑人。

土耳其提出了在不讓瑞典申請通過下、接受芬蘭的可能性。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）即將進入勢均力敵的總統選舉，試圖激起民族主義基本盤之際，對瑞典的態度堅不妥協。

史托騰柏格說，他也預期匈牙利國會「很快」完成批准申請的過程。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120308