希臘人再度示威罷工抗議火車對撞 5萬人走上街頭

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（中央社雅典8日綜合外電報導）希臘民眾對上週火車對撞事故怒火延燒，今天再在全國各地舉行示威，據警方說法，示威人數總計超過5萬人。成千上萬勞工也進行大罷工，抗議發生這場造成57人死亡的悲劇。

法新社報導，這起希臘歷來最嚴重鐵路事故2月28日發生在中部城市拉里薩（Larissa）附近，一輛載有約350名乘客的列車與一輛貨運列車迎頭對撞，至今仍有14名傷者住院。

當天附近車站值班站長承認，他忘了將其中一輛列車變換軌道。他已經遭到逮捕，並且依過失致死罪及中斷交通罪起訴。若被判有罪，他將面臨無期徒刑。

儘管如此，希臘民眾對於政府數十年來管理鐵路網失當及未能推動安全改革，普遍感到憤怒不滿。

警方表示，首都雅典約湧入2萬3000名示威人潮。

路透社報導，希臘鐵路員工自2日開始輪流進行24小時罷工，造成鐵路網停擺。他們表示，多年來他們要求改善鐵路安全準則的要求遭到忽視。

希臘其他公共運輸勞工展現團結加入罷工，造成首都雅典的地鐵、輕軌與公車服務中斷。船員也參與罷工，船隻維持停泊在希臘各港口。

希臘公務員今天將再度進行24小時罷工，加入醫師、教師、公車駕駛與渡輪船員的行列。

罷工的勞工說，這起事故歸咎於政府多年來對鐵路交通的忽視及投資與人力不足。這些弊病來自希臘長達10年的債務危機。

今天中午預計會有大批示威群眾聚集在雅典的國會外面。希臘學生與教師團體先前已表示，他們將參加中午左右在雅典市中心的示威集會，要求當局對事故原因加以徹底調查。

上週為這起事故發起的抗議活動一再爆發警民衝突，包括在雅典。希臘公共秩序部已經表示，當局已與主辦單位協商，希望避免爆發新的暴力情事。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1120308