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美駐日大使：中國挑釁不斷 美與印太盟邦團結對抗

2023/3/8 22:25
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（中央社東京8日綜合外電報導）美國駐日本大使易曼紐今天接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家訪問時表示，鑑於北京對許多鄰國的挑釁行為，中國不應對華府及其亞洲盟邦加強軍事關係感到意外。

CNN報導，易曼紐（Rahm Emanuel）說：「看看印度、菲律賓、澳洲、美國、加拿大或日本。他們（中國）在過去3個月內與每個國家都有過軍事或某種形式的對抗。他們卻對各國採取嚇阻措施來自保感到震驚。不然他們以為這些國家會怎麼做？」

易曼紐列舉一連串他所說的中國挑釁軍事行動，包括中國在喜馬拉雅山中印邊界地區「攻擊」印度；中國海警總隊船隻在南海用雷射光照射菲律賓船隻；中國發射的飛彈落入日本專屬經濟區，以及中國人民解放軍機艦騷擾美國、加拿大和澳洲飛機。

北京否認他們是上述所有狀況的挑釁者，並指控華府是加劇區域緊張局勢的罪魁禍首。

中國新任外交部長秦剛昨天警告，如果美國不改變路線，中國必然會與美國發生「衝突對抗」。

他在記者會上表示：「美方聲稱要『競贏』中國，但不尋求衝突，但實際上美方的所謂『競爭』，就是全方位遏制打壓，就是你死我活的零和博弈。」

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易曼紐今天反駁說，美國及其印太地區夥伴的軍事集結和演習，並不像北京所稱的是遏制行為，而是針對中國進一步且可能更危險的挑釁所採取的嚇阻行動。

易曼紐說：「他們走到一起，意識到（中國的挑釁）不能繼續下去，所以每個國家都採取措施，既在聯盟內，也在他們自身利益範圍之內，建立一個全面的嚇阻聯盟。這就是現在的情況。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1120308

#易曼紐
#中國
#美國
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