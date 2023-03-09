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共和黨為援烏陷分歧 CNN：澤倫斯基邀請麥卡錫訪烏

2023/3/9 00:38
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（中央社基輔8日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，在共和黨為了美國應否繼續援烏抗俄而陷入分歧之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）邀請共和黨籍眾議院議長麥卡錫造訪烏國，親自了解當地情況。

澤倫斯基受訪時告訴CNN主播布利澤（Wolf Blitzer）：「麥卡錫（Kevin McCarthy）先生，他必須來這裡，看看我們如何作業，這裡正發生什麼事，戰爭對我們造成什麼影響，有哪些人正在戰鬥，有誰正在奮戰。之後才做出您的臆斷。」

此外，澤倫斯基還指出：「我認為，麥卡錫議長，他從未造訪過基輔或烏克蘭，而我覺得，這對他的職位有所助益。」

但當麥卡錫得知自己受到邀請時，他告訴CNN記者拉裘（Manu Raju），他沒有訪問烏克蘭的計畫，而且他認為美國總統拜登在援烏方面行動不夠迅速。

麥卡錫曾表示，他支持烏克蘭，但他不支持讓烏克蘭獲得「空白支票」。（譯者：陳正健）1120309

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