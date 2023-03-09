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雅加達舊城區整治 呈現疫後新樣貌

2023/3/9 15:22（3/9 19:27 更新）
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雅加達舊城區法塔西拉廣場南邊的歷史博物館，是知名觀光景點。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
雅加達舊城區法塔西拉廣場南邊的歷史博物館，是知名觀光景點。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
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（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼雅加達舊城區是知名觀光景點，但因環境髒亂且對行人不友善為人詬病。當地政府趁疫情期間完成拓寬人行道、增設徒步區和自行車道等整治工程，如今煥然一新，呈現新樣貌。

曾被荷蘭統治的印尼有許多荷蘭式建築，大部分集中在雅加達舊城區（Kota Tua）。此區充滿荷蘭風情，城中心為法塔西拉廣場（Fatahillah Square），是許多國內外觀光客到雅加達的必訪景點之一。

近幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，少了觀光客的雅加達舊城區宛如空城，但也給了當地政府重新整治及美化該區域的機會。如今，整治工作已告一段落，隨著疫情逐漸趨緩，無論平日或週末，在舊城區都能看到許多旅客，而行人也終於能自在、舒適地漫步在舊城區。

整治後的舊城區呈現全新樣貌，過去的雙線道馬路被改造成全長約2公里的徒步區，而人行道經美化並拓寬至2到5公尺，提供行人步行空間，且部分徒步區也禁止了小販擺攤，流動攤販皆統一遷至附近區域集中管理。

此外，法塔西拉廣場周邊的部分建築因年久失修，宛如廢棄鬼屋，讓遊客覺得相當危險，如今經翻新整修，加上有部分餐廳進駐，變得乾淨又整潔。

雅加達當局也試圖將舊城區打造成環境友善的區域，像是設置「低排放區」，並大範圍禁止汽機車進入，以鼓勵民眾使用公共交通工具到舊城區旅遊，藉此提升空氣品質，並解決空污嚴重的問題。

在舊城區附近上學的學生尤斯薇塔（Yusvita）對於整治後的舊城區十分滿意，她向中央社記者表示，許多建築因翻新美化後變得更美了，「現在這個地方讓人感覺很愉快，特別是對行人而言，更為舒適」。

首次到舊城區的印尼遊客蒂亞（Tia）向中央社說，在舊城區感覺很好，可以欣賞歷史遺跡，

然而，在一些舊城區的業者眼中，雖然樂見整治計畫，但認為缺少跨部門整合，沒有落實到更全面的整治而有點可惜。在舊城區經營自行車出租數十年的業者丹尼爾（Daniel Ray）向中央社記者表示，「整治計畫是好事，也的確為舊城區帶來夠多遊客」。

但他也說：「除了行人徒步區，其他區域並沒有太多整治工程，且有些地方甚至重複施工，希望未來若有類似計畫能有更多跨部門合作協調」。（編輯：張芷瑄）1120309

在雅加達舊城區從事自行車出租數十年的業者丹尼爾（Daniel Ray）向中央社說，樂見政府整治舊城區，但認為缺少跨部門合作，因此整治不夠周全。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
在雅加達舊城區從事自行車出租數十年的業者丹尼爾（Daniel Ray）向中央社說，樂見政府整治舊城區，但認為缺少跨部門合作，因此整治不夠周全。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
雅加達舊城區人行道經拓寬美化，給了行人更舒適的行走空間。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
雅加達舊城區人行道經拓寬美化，給了行人更舒適的行走空間。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
雅加達舊城區旁的河道整治後煥然一新，充滿荷蘭風情。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
雅加達舊城區旁的河道整治後煥然一新，充滿荷蘭風情。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
雅加達舊城區的央行博物館提供遊客了解印尼銀行自殖民時期至今的發展。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
雅加達舊城區的央行博物館提供遊客了解印尼銀行自殖民時期至今的發展。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日
#雅加達
#舊城區
#城市治理
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