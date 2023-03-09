雅加達舊城區整治 呈現疫後新樣貌

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（中央社記者李宗憲雅加達9日專電）印尼雅加達舊城區是知名觀光景點，但因環境髒亂且對行人不友善為人詬病。當地政府趁疫情期間完成拓寬人行道、增設徒步區和自行車道等整治工程，如今煥然一新，呈現新樣貌。

曾被荷蘭統治的印尼有許多荷蘭式建築，大部分集中在雅加達舊城區（Kota Tua）。此區充滿荷蘭風情，城中心為法塔西拉廣場（Fatahillah Square），是許多國內外觀光客到雅加達的必訪景點之一。

近幾年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，少了觀光客的雅加達舊城區宛如空城，但也給了當地政府重新整治及美化該區域的機會。如今，整治工作已告一段落，隨著疫情逐漸趨緩，無論平日或週末，在舊城區都能看到許多旅客，而行人也終於能自在、舒適地漫步在舊城區。

整治後的舊城區呈現全新樣貌，過去的雙線道馬路被改造成全長約2公里的徒步區，而人行道經美化並拓寬至2到5公尺，提供行人步行空間，且部分徒步區也禁止了小販擺攤，流動攤販皆統一遷至附近區域集中管理。

此外，法塔西拉廣場周邊的部分建築因年久失修，宛如廢棄鬼屋，讓遊客覺得相當危險，如今經翻新整修，加上有部分餐廳進駐，變得乾淨又整潔。

雅加達當局也試圖將舊城區打造成環境友善的區域，像是設置「低排放區」，並大範圍禁止汽機車進入，以鼓勵民眾使用公共交通工具到舊城區旅遊，藉此提升空氣品質，並解決空污嚴重的問題。

在舊城區附近上學的學生尤斯薇塔（Yusvita）對於整治後的舊城區十分滿意，她向中央社記者表示，許多建築因翻新美化後變得更美了，「現在這個地方讓人感覺很愉快，特別是對行人而言，更為舒適」。

首次到舊城區的印尼遊客蒂亞（Tia）向中央社說，在舊城區感覺很好，可以欣賞歷史遺跡，

然而，在一些舊城區的業者眼中，雖然樂見整治計畫，但認為缺少跨部門整合，沒有落實到更全面的整治而有點可惜。在舊城區經營自行車出租數十年的業者丹尼爾（Daniel Ray）向中央社記者表示，「整治計畫是好事，也的確為舊城區帶來夠多遊客」。

但他也說：「除了行人徒步區，其他區域並沒有太多整治工程，且有些地方甚至重複施工，希望未來若有類似計畫能有更多跨部門合作協調」。（編輯：張芷瑄）1120309

在雅加達舊城區從事自行車出租數十年的業者丹尼爾（Daniel Ray）向中央社說，樂見政府整治舊城區，但認為缺少跨部門合作，因此整治不夠周全。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日

雅加達舊城區人行道經拓寬美化，給了行人更舒適的行走空間。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日

雅加達舊城區旁的河道整治後煥然一新，充滿荷蘭風情。中央社記者李宗憲雅加達攝 112年3月9日