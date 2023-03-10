更多編輯台推薦新聞：
大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才
運動

大谷翔平闊別5年重登日本球場獲熱烈歡迎 隊友讚：特別的天才

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
產險公會：20日起輕症防疫險不理賠
首頁 / 國際

美國新年度預算投資印太 確保競爭中戰勝中國

2023/3/10 08:40（3/10 09:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為美國國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
圖為美國國旗。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）白宮今天公布2024財政年度預算案，總額約6.8兆美元，其中國防部「太平洋嚇阻倡議」編列91億美元。白宮指出，中國是美國唯一既有能力又有意圖的競爭對手，預算將提供足夠資源，以在競爭中戰勝中國。

美國總統拜登（Joe Biden）公布2024財政年度預算案，提出在未來10年內減少3兆美元聯邦預算赤字，並預計對富人增稅，同時將國防預算提高至8420億美元（約合新台幣25兆9248億元）。

白宮提供的事實清單談及確保美國安全並因應全球挑戰，除了持續支持烏克蘭、歐洲盟友與夥伴外，也提到投資新方法以在競爭中戰勝中國，深化印太區域聯盟與夥伴關係。

白宮指出，中國是美國唯一競爭對手，既有重塑國際秩序意圖，也增加經濟、外交、軍事與科技實力以實現目標。為因應這些前所未有的挑戰，預算案提供足夠資源，以在競爭中戰勝中國並促進繁榮。

在國防預算方面，2024財政年度五角大廈預算總額高達8420億美元。國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，預算提供必要資源以因應來自中華人民共和國的挑戰，因應先進與持續的威脅，加速創新與現代化。

根據白宮的資料，2024財政年度國防預算中，為「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）編列91億美元（約合新台幣2801.84億元）預算，以強化美軍實力，並強化美國盟友與印太區域合作夥伴能力。（編輯：）1120310

#白宮
#美國
#中國
延伸閱讀
華爾街日報：美軍要2030後才準備好 北京恐得手印度國防預算大增13% 著眼與中國地緣政治競爭美學者：及早投入作戰準備 美日威嚇中國才有力度
拜登
尹錫悅三會拜登 預期發表共同聲明強化同盟尹錫悅4月26日赴美國是訪問 美加緊反制北韓威脅
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族