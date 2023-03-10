英首相府：將與法國討論印太區域常態部署航艦

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（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）睽違近5年，歐洲兩大安全事務要角英國與法國10日將於巴黎舉行高峰會。英國首相府今天預告，雙方討論議題包括在印太區域確保歐洲理念相近國家可進行海上常態部署，並以英、法航艦打擊群為骨幹。

首相府指出，這意味協調英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）、「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）及法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航艦的部署，以利歐洲航艦打擊群能輪番依序在印太區域維持較長時間的軍事存在。

首相府提到，英、法是在印太區域活動足跡最廣泛的歐洲國家，而印太區域與歐洲的安全密不可分。

另一方面，過去10年，英、法往往分別是北大西洋公約組織（NATO）整體貢獻度第一和第二大的歐洲國家，同時也是聯合國安全理事會僅有兩個來自歐洲的常任理事國，且是僅有兩個擁有核武的歐洲國家，因此有責任合作共同確保歐洲安全。

英、法上一次舉行高峰會是在2018年，地點在英國。根據首相府提供的資料，此次高峰會將在法國總統府艾里賽宮（Élysée Palace）展開，雙方預定在格林威治標準時間下午2時舉行聯合記者會。

英國代表團陣容浩大，首相蘇納克（Rishi Sunak）將與外交大臣柯維立（James Cleverly）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）、能源安全與淨零事務大臣夏普斯（Grant Shapps）、交通運輸大臣哈波（Mark Harper），以及環境、食品暨鄉村事務大臣柯菲（Thérèse Coffey）等高階官員訪法。

英國首相府表示，峰會重點議題包括經英吉利海峽自歐洲大陸偷渡至英國的非法移民、能源供給、俄羅斯等國家構成的安全威脅。

蘇納克將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）研商如何強化北約，以保衛兩國民眾安全，並進一步強化烏克蘭現階段與長期的自我防衛能力。

英、法雙方將就增進軍事互操作性、協同作戰能力及軍工業合作達成共識，包括共同研發符合北約需求的下一代深度精準打擊武器。在支援烏克蘭方面，雙方將協調武器供應事宜及共同訓練烏軍陸戰隊。雙方也將談及北約成員國提供烏克蘭長期安全保障的可能作法。

英國2月上旬率先宣布將訓練烏軍飛行員和陸戰隊，烏國飛官將獲得操作北約規格戰機的能力。

在促進歐洲整體安全方面，首相府提到，蘇納克將宣布英國確定明年主辦「歐洲政治共同體」（European Political Community）第4次會議。

「歐洲政治共同體」是馬克宏去年5月提出的倡議，是較歐洲聯盟鬆散許多的跨政府對話平台，參與資格不限歐盟成員國。

共同體第一次會議去年10月於捷克布拉格舉行，總計有來自超過40個歐洲國家的領導人參加，第2次和第3次會議將依序於今年6月在摩爾多瓦、10月在西班牙舉行。「歐洲政治共同體」同時被視為是烏克蘭在順利加入歐盟前的替代方案。（編輯：陳惠珍）1120310