澳洲總理印度行 同意強化防衛與經貿合作

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（中央社記者林行健新德里12日專電）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11日結束對印度的4天訪問，與印度總理莫迪同意加強防衛與經貿合作，共促印度太平洋地區和平、穩定與繁榮。

艾班尼斯8日至11日訪問了印度的阿默達巴德（Ahmedabad）、孟買（Mumbai）與新德里（New Delhi）等3大城市，10日在新德里與莫迪（Narendra Modi）舉行高峰會議。

根據印度外交部發布的會後聯合聲明，兩人同意加強在政治與戰略、防衛與安全、貿易與投資、教育與研究、農業與水源、網路與太空、採礦與關鍵礦物、氣候變遷與可再生能源、以及人口流動等領域的合作。

莫迪與艾班尼斯對於印澳「經濟合作暨貿易協定」（ECTA）於去年12月29日生效表示歡迎，並期望更進一步儘快敲定「全面經濟合作協定」（CECA），以實現雙邊經濟的潛力。

兩人強調，澳洲在原物料、關鍵礦物、創新研究上的能力，與印度的龐大市場、低廉製造成本相輔相成、互利互惠。

在國防與安全領域，兩人同意強化防衛與安全夥伴關係，共同維護印度太平洋區域的開放、包容、穩定與繁榮，強調尊重他國主權與領土完整重要性，並特別點名南海區域，明顯是針對中國在南海的填礁造島等擴張行為。

莫迪與艾班尼斯希望加強印澳協同作戰能力，具體作法包括情報共享、軍機交換進駐、增加聯合軍演頻率、國防產業與原料合作等，以因應日漸複雜的安全局勢。

印度與澳洲均是「四方安全對話」（Quad）的成員，兩人承諾透過Quad機制加強在海事安全、反恐、衛生、債務透明性、人道援助與救災等諸多領域的合作。

此外，聯合聲明也對緬甸的民主化情勢、烏克蘭的人道情勢表示關切，並譴責北韓持續試射飛彈，要求平壤兌現完全去核化的承諾。

印度與澳洲同為民主國家，且均有被英國殖民的歷史，在文化、歷史、語言甚至體育愛好上有不少共通處，近年來兩國與中國的外交關係同樣陷入緊張；2020年6月，印度與澳洲將雙邊關係提升到「全面戰略夥伴」層級。（編輯：張芷瑄）1120312