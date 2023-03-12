COVID-19大流行3週年 世衛：溯源為道德當務之急

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（中央社日內瓦11日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天發出他迄今最強烈評論表示，世衛仍致力查明COVID-19病毒如何爆發，因找出疫情起源是道德上的當務之急，必須探究所有假設。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）先前報導，美國能源部（U.S. Energy Department）評估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情可能是中國實驗室意外洩漏導致，這增加了世衛尋求答案的壓力。中國政府則駁斥這項評估。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今晚推文指出：「了解COVID-19疫情起源，以及探究所有假設，仍是科學上的當務之急，以助我們防止未來的疫情爆發（而且）是道德上的當務之急，這是為了數以百萬計死者及與長新冠（Long Covid）共存的人。」

據報導，譚德塞這次推文是為了紀念世衛首次使用「大流行」一詞形容COVID-19全球疫情滿3年。他是在2020年3月11日宣告COVID-19為全球大流行病。

活動人士、政治人物及學者本週末在一封公開信上表示，這次週年紀念應著重於防止不平等的COVID-19疫苗接種重演，這至少導致130萬起可避免的死亡。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1120312