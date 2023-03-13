菲美展開堅盾聯合軍演 強化菲國對抗外來威脅能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社菲律賓麥格塞塞堡13日綜合外電報導）菲律賓與美國今天展開「堅盾」聯合軍演，重點放在強化這個東南亞國家保衛領土不受外來威脅的能力。兩國共有超過3000部隊參與這項年度演習，將持續3週時間。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）上個月才決定，擴大允許美軍進入菲國軍事基地，此舉激怒中國，因為菲國被視為美中兩強地緣政治對抗的關鍵點。

路透社報導，「堅盾」演習（Salaknib）期間，菲美部隊將進行多種小型武器實彈操演以及大砲與迫擊砲的實彈射擊，另外還有工兵工事演練。

菲律賓陸軍中將布勞納（Romeo Brawner）在揭幕儀式後告訴記者：「演習情境包括捍衛菲律賓群島，對抗可能的外來侵略者。」

他又說：「由於這是兩國軍隊間的演習，我們將把重點放在防衛作戰，例如空防以及海岸線的防衛。」

多數演習將在菲律賓最大軍營麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）進行，這也是美國依據兩國間「加強國防合作協議」（EDCA）目前可以進入的5處基地之一。依據雙方協議，美軍可以使用這些基地進行聯合演訓，以及預置裝備和建立跑道、油庫和軍用營舍等設施，但不能維持常駐部隊。

中國批評美菲這項協議，形容是「美國透過與菲國軍事聯盟推動圍堵中國行動的一環」。

菲律賓尚未公布將開放美軍進入的其他基地，但前軍方首長透露，將包括北望台灣的呂宋島上的基地，以及西南部巴拉旺島（Palawan）上的基地，當地接近南海引發主權爭議的南沙群島。（譯者：林治平）1120313