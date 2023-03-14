歐盟擬藉投資管制 限制中國取得高科技

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）正研究，如何管理歐洲企業前往海外投資生產設施，以仿效美國限制中國等對手自西方取得尖端科技的類似作法。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，歐盟必須實施新限制以防各公司透過在外地生產製造，來規避政府對敏感科技的出口禁令。

歐盟現已禁止歐洲公司對俄羅斯出售有助俄軍用來攻擊烏克蘭的產品，但再出口漏洞依然還在。

美國早已力促盟邦效法其對敏感科技出口至中國實施的禁令。荷蘭在與美國總統拜登政府直接談判多月後，上週表示將禁止最先進的晶片生產機器落入中國之手。

美國白宮正推動法案，以設立範圍較窄的對外直接投資篩選機構，來防止境外生產。美國國會至今無法就篩選範圍較寬的法案達成協議。

杜姆布羅夫斯基斯說：「對外投資管制是出口管制的另一面，因為即使能有效禁止所謂的軍民通用科技出口，一如我們為防止俄羅斯戰爭機器壯大所為，仍會留下對外投資導致敏感科技外洩的漏洞。」

他說：「因此我們需要在歐盟全境商討，如何防堵這個漏洞，以期既能達成所希望的結果，又能十分謹慎避免對金融市場和歐洲自身投資環境產生任何不希望的後果。」

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歐盟官員承認，由於招致會員國懷疑，對外投資管制計畫還在初期階段，可能數年後才會實施。這些官員負責出口和投資管制，而荷蘭與德國等會員國則有意保有與中國的密切經濟關係，保加利亞甚至對外商投資不加篩檢，不過俄烏戰爭已促使歐盟會員國加強團結。

歐盟官員指出，歐洲各國經過多年經濟自由放任而致在俄羅斯能源勒索和中國綠色轉型回饋中曝險後，現已擴大對經濟安全的定義。如今歐盟比較趨近美國的作法，即設法保有關鍵國力以及凌駕在競爭對手之上的科技優勢。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120314