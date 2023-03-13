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德研究：中國依賴西方高科技產品 若中侵台可藉此施壓

2023/3/13 07:53（3/13 08:26 更新）
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德國學者研究，中國在高科技等產品高度依賴西方，如果北京出兵台灣，西方將可利用中國的依賴施壓。圖為共軍航母遼寧艦。（中央社檔案照片）
德國學者研究，中國在高科技等產品高度依賴西方，如果北京出兵台灣，西方將可利用中國的依賴施壓。圖為共軍航母遼寧艦。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林育立柏林12日專電）根據德國學者研究，中國在高科技等產品高度依賴西方，如果北京真的決定出兵台灣，西方將可利用中國的依賴施壓。

科隆德國經濟研究所（IW）發布報告，俄羅斯入侵烏克蘭一年多來，部分西方國家、尤其歐盟與俄羅斯大打「經濟戰」，彼此的動作和相互制裁可作未來西方與中國發生衝突的參考，因為如果北京出兵台灣，歐盟國家在美國強大壓力下可望加入對中國的制裁。

因此，報告撰寫人伊格禮夏斯（Simon Gerards Iglesias）和馬蒂斯（Jürgen Matthes）2位經濟學者認為，有必要分析中國對西方產品的依賴度，衡量西方對中國的制裁潛力。

報告指出，中國的進口有一半來自西方，總值1.25兆歐元（新台幣41兆元），其中飛機零件、創新的機械和工具、先進的感測器和醫學儀器、新材料、疫苗、重要藥品和軟體，相對依賴從西方的進口。

尤其需要複雜跨國生產鏈和特殊供應商的航空、內燃機、半導體等產品，中國對西方相當依賴，以半導體為例，中國從西方和台灣進口的比例達68%。

此外，肉品、穀類、鐵礦等原料和香水等奢侈品，中國對西方的依賴程度也相當高，例如穀類超過一半從美國和加拿大進口，肉類1/4來自歐盟。

報告結論說，當中國入侵台灣時，西方的經濟固然會因為與中國相互制裁受到打擊，不過由於中國對西方產品的依賴，西方絕非束手無策，還可對北京施壓。

中國也很清楚自己的弱點，報告指出，中國正加速進行技術轉移，推動外商企業在地化，努力減少對西方科技的依賴。（編輯：馮昭）1120313

#中國
#歐盟
#北京
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