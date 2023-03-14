專家：中美零和狀態 美國應放棄競爭又合作戰略

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國新總理李強說中美應該合作，但有美國專家表示，中國沒有與美國真正合作的興趣，甚至還利用合作要求美國在台灣等問題上讓步，美中處於零和狀態，美應放棄既競爭又合作的政策。

李強13日在第14屆中國全國人大一次會議閉幕的記者會上表示，中美兩國經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方的發展中受益。…… 中美可以合作、也應該合作。中美合作大有可為。

美國之音（VOA）今天報導，但在美國，越來越多人對與中國合作的前景感到悲觀，認為這樣的想法已經不切實際，他們甚至呼籲美國總統拜登（Joe Biden）政府終止所謂的競爭亦合作的戰略。

美國前國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）接受美國之音採訪時強調，美中目前處於零和狀態，美國應該看清這一點。拜登政府提出既競爭又合作的政策不切實際。

柯伯吉說，拜登政府想與中國在競爭中合作，但中國方面表明，他們不認為這是一種正面的參與，他們覺得美國做的都是中國反對的，比如半導體問題，與盟友合作或與台灣的關係等等，然後要將這些問題區分開來。

前美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）則認為，美國不應該對與中國進行互惠合作抱有太大的希望。中國對與美國在打擊毒品、預防大流行病、應對氣候變化、反核擴散等問題上的合作並非真的有興趣，他們更傾向於把合作當成槓桿，迫使美國在台灣等中國視為核心利益的問題上讓步。

博明說，中國其實是很多問題的製造者，跡象表明北京根本不願意互惠合作。應該現實一點，所有的記錄顯示，這些結果並不令人鼓舞。

另外，李強13日在記者會上還說，當前重要的是要把中國國家主席習近平與拜登去年11月會晤時達成的一系列重要共識轉化為具體行動和實際方案。

對此，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲安全高級研究員主管林洋（Bonny Lin）最近則表示，競爭和不信任主導了目前的美中關係，雙方都認為對方試圖損害自己的利益和地位，現階段很難找到一種雙方認可的方法來穩定關係。

林洋說，國內因素促使兩國領導人採取更加強硬的立場，而不是尋求共同的領域。在當前的背景下，基本上沒有任何措施會得到雙方的認可，是在政治上可行的並且可以顯著改善或穩定緊張關係。

針對美國對中政策說法，美國之音整理，2021年3月美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）提出3C政策，「應該競爭的時候競爭，可以合作的時候合作，必須對抗的時候對抗」，即競爭、合作、對抗（Compete，Collaborate, Confront）。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2022年布林肯在發表對中政策演講時則強調了投資、結盟和競爭（Invest, Align, Compete），表示美國認知競爭是與中國關係的核心，但他也說，要在與中國利益一致時進行合作。

最近美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）再被問到是否美國已經放棄與中國的合作時，則作出否定的答覆。他表示美國仍然希望在氣候變化和打擊毒品等領域與中國合作。（編輯：唐佩君/張淑伶）1120314