歐盟執委會主席：應避免經濟依賴中國 但非脫鉤

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（中央社史特拉斯堡13日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天說，她希望避免在經濟上依賴中國，但不完全將歐盟經濟與中國「脫鉤」，而是追求一個公平的競爭環境。

法新社報導，范德賴恩（Ursula von der Leyen）上週會晤美國總統拜登，兩人宣布展開協商，目的是在美國新的綠色經濟刺激計畫下，開放歐盟製造商將用於電動車電池的關鍵礦物出口到美國。他們的聯合聲明是解決跨大西洋貿易歧見的一小步，但與此同時，美方正動員盟國組成對抗中國的陣線。

歐盟27個成員國對於處理僵局的方式各有意見，有些國家特別擔心被拖入美中對立態勢。

歐盟部分官員私下表達不滿，認為范德賴恩可能在未徵詢其他成員國意見的情況下就先簽署聲明，即使聲明內容只是簡單承諾會進行更多商談。

一名官員說，在談歐盟地緣政治立場相關議題時，范德賴恩應該要取得成員國「授權」。

但范德賴恩強調，歐洲只是想要盡量降低對中國的經濟依賴，並不是要在一場對抗中選邊站。

范德賴恩在「歐洲新聞編輯室」（European Newsroom）計畫下的訪問中告訴法新社：「對歐盟來說，消除來自中國的風險至關重要，但不是要『脫鉤』。」

她說：「消除風險，意思是我們不想依賴，就像我們過去在化石燃料上依賴俄羅斯一樣。舉例來說，我們不希望在關鍵原物料上產生依賴。」

「因此，我們正多元化布局，並鞏固與志同道合夥伴們的供應鏈。」

「我們想要公平的競爭環境。所以，歐洲企業要能公平進入中國市場，補貼制度要透明，還要非常明確地承諾會尊重智慧財產權。」

范德賴恩上週訪美，讓歐盟與美國得以聲稱雙方在解決美國綠色補貼計畫所引發的跨大西洋貿易糾紛上已取得進展。

拜登政府推出的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）將投入大筆金額來幫助美國企業過渡到「美國製造」的綠色技術。

但歐盟企業擔心，如果布魯塞爾當局跟不上美國補貼支出的規模，他們可能會因此失去市占率、就業機會和工廠，甚至倒閉。

范德賴恩此行訪美所達成最具體的措施是，美國提議商談，讓電動車電池內使用的歐盟製造稀有礦物可豁免於美國的「本土採購」規範。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120314