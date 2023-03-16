日韓領袖峰會將登場 北韓又試射洲際彈道飛彈

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日本防衛省表示，北韓16日清晨又向東方發射一枚洲際彈道飛彈，落在北海道渡島大島西方日本專屬經濟區外側的日本海。圖為首爾民眾在火車站觀看北韓發射飛彈的新聞。（路透社）

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本防衛省表示，北韓今天清晨又向東方發射一枚洲際彈道飛彈，落在北海道渡島大島西方日本專屬經濟區外側的日本海。適逢南韓總統尹錫悅今天起將與日本首相岸田文雄會談，防衛省正在分析北韓發射飛彈的意圖。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省表示北韓今天清晨7時9分（台灣時間6時9分），發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，於8時19分落在北海道渡島大島西方約200公里、日本專屬經濟區（EEZ）外側的日本海。

日本防衛省指出，這枚飛彈飛行了約70分鐘，飛行距離約1000公里，推估最高高度逾6000公里。目前還沒收到有船舶等受害的訊息。

上一次北韓發射射程5500公里以上的洲際彈道飛彈級飛彈是今年2月18日。

就在南韓和美國進行聯合軍演「自由護盾」（Freedom Shield）之際，北韓展現與美韓對決的態度明顯。

南韓總統尹錫悅今天訪問日本，將與日本首相岸田文雄舉行會談。日本防衛省正在分析北韓發射飛彈的意圖，並持續警戒監控。（編輯：張芷瑄）1120316