韓美戰機轟炸機聯合演訓 反制北韓射飛彈

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）美國與南韓的空軍今天約有10架軍機在南韓上空等實施聯合軍演。北韓昨天試射洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，美韓聯合演訓被視為是對北韓射飛彈的反制措施。

日本讀賣新聞引述韓聯社的報導指出，美韓今天實施聯合軍演，南韓空軍出動最先進的匿蹤戰機F-35A、F-15K戰機；美軍派出F-16戰機伴飛美軍B-1B戰略轟炸機。約有10架軍機從朝鮮半島西部的黃海朝向日本海飛行。

南韓合同參謀本部說：「透過即時及立即部署美軍在朝鮮半島的延伸威懾力量，這次訓練展現了韓美共同防禦的能力及聯盟的壓倒性力量。」

另一方面，日本防衛省表示，美日今天在日本海上空實施戰機聯合演訓。日本航空自衛隊的3架F-15戰機以及美國空軍的2架B-1轟炸機及4架F-16戰機參與。

北韓昨天發射洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，落在日本北海道西方、日本的專屬經濟區（EEZ）。

北韓今天表示，北韓在18日的「突發試射演習」中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈，證明北韓已準備好對敵對勢力進行「機動且強大的反擊」。（編輯：馮昭）1120219