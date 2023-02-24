更多編輯台推薦新聞：
學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽
生活

學測成績查詢看這裡 112年各科5標、級分對照表一覽

書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家
產經

書摘／崩壞的科技強國 蘇聯用抄襲打造「矽谷」惹火科學家

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
布林肯：台海衝突不是中國內政 將為全球經濟帶來災難性後果
首頁 / 國際
北韓再射彈
新聞專題
北韓再射彈
首頁 / 國際

北韓試射4枚戰術巡弋飛彈 官媒：展現核作戰態勢

2023/2/24 08:12（2/24 08:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天破曉前試射4枚戰術巡弋飛彈並落入海中，還表示這次演練「再度展現北韓核戰部隊的作戰態勢」。

法新社報導，北韓進行一連串挑釁武器試驗，昨天的試射是最新一次，不僅導致朝鮮半島緊張加劇，也推升北韓恐進行2017年以來首次核試的憂慮。

官媒北韓中央通信社指出，4枚「箭矢-2」（Hwasal-2）巡弋飛彈昨天黎明自咸鏡北道省（North Hamgyong）的金策市（Kim Chaek City）向日本海（Sea of Japan）發射。

根據報導，這些飛彈飛行2000公里，並「精準」擊中目標，但未具體說明目標為何。

報導指出，「勞動黨中央軍事委員會對這次試射演練的成果相當滿意。」

北韓中央通信社指出，「這次演練再度明顯展現朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）核戰部隊的作戰態勢，在各方面增強其對抗敵對勢力的致命核反擊能力」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120224

#北韓
#戰術巡弋飛彈
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀