北韓試射4枚戰術巡弋飛彈 官媒：展現核作戰態勢

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（中央社首爾24日綜合外電報導）北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓昨天破曉前試射4枚戰術巡弋飛彈並落入海中，還表示這次演練「再度展現北韓核戰部隊的作戰態勢」。

法新社報導，北韓進行一連串挑釁武器試驗，昨天的試射是最新一次，不僅導致朝鮮半島緊張加劇，也推升北韓恐進行2017年以來首次核試的憂慮。

官媒北韓中央通信社指出，4枚「箭矢-2」（Hwasal-2）巡弋飛彈昨天黎明自咸鏡北道省（North Hamgyong）的金策市（Kim Chaek City）向日本海（Sea of Japan）發射。

根據報導，這些飛彈飛行2000公里，並「精準」擊中目標，但未具體說明目標為何。

報導指出，「勞動黨中央軍事委員會對這次試射演練的成果相當滿意。」

北韓中央通信社指出，「這次演練再度明顯展現朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）核戰部隊的作戰態勢，在各方面增強其對抗敵對勢力的致命核反擊能力」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120224