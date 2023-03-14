韓日時隔12年重啟領袖互訪 岸田文雄可能今夏訪韓

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韓國總統尹錫悅（右）16至17日將訪問日本。日本共同社報導，日本首相岸田文雄（左）可能在今夏前訪韓。（共同社）

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國總統尹錫悅16至17日將訪問日本，這也是韓日間睽違12年的雙邊領袖訪問行程。日本共同社報導，日本首相岸田文雄可能在今夏前訪韓。

共同社引述日本政府相關人士說法報導，岸田目前正考慮在5月七大工業國集團（G7）峰會後，或今年夏天訪問韓國，正式重啟「穿梭外交」。

韓日雙邊的最後一次領袖互訪是2011年10月，時任日本首相野田佳彥訪韓，同年12月時任韓國總統李明博訪日；李明博在2012年8月訪問獨島，引發日方強烈反彈，雙邊關係也因此快速降至冰點，之後再也未進行過雙邊領袖互訪。

最近一位訪日的韓國總統則是前總統文在寅，但當時是為了出席2019年6月在大阪舉行的20國集團（G20）領袖峰會，並非韓日雙邊外交行程。

韓國國家安保室室長金聖翰今天在龍山總統辦公室記者會上表示，此行對於改善韓日關係定為重點工作的尹錫悅政府而言是一大里程碑，正式讓停滯許久的韓日關係邁向正常化。他指出，韓日領袖過去相當長一段時間因雙邊關係無法輕易會面，對兩國關係形成惡性循環，這次出訪正是終止惡性循環的契機。

尹錫悅此次訪日雖僅短短2天，但預期將確保與日本首相岸田文雄的足夠交流時間，除預定16日舉行的峰會與會後記者會，兩人也將連續兩天共進晚餐，談論各種議題。

尹錫悅去年已與岸田透過各種多邊外交場合碰面談話。金聖翰指出，「領袖個人間的信賴關係也是外交上的重要資產」，對未來雙邊交流抱持期待。

這次韓日峰會預計集中討論二戰時期徵用工（日本企業強徵韓國勞工）爭議衍生的各種問題，包括日本對韓國的出口管制、「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）等；韓國外交部也表示，雙邊政府正持續商議，希望藉這次峰會修復協商管道，有望在近期內取得進展。

韓國政府高層官員指出，隨著韓日關係改善，美日韓安保合作可望在深度及廣度都有所提升。（編輯：韋樞）1120314