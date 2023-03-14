更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

韓日時隔12年重啟領袖互訪 岸田文雄可能今夏訪韓

2023/3/14 18:28（3/14 19:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓國總統尹錫悅（右）16至17日將訪問日本。日本共同社報導，日本首相岸田文雄（左）可能在今夏前訪韓。（共同社）
韓國總統尹錫悅（右）16至17日將訪問日本。日本共同社報導，日本首相岸田文雄（左）可能在今夏前訪韓。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國總統尹錫悅16至17日將訪問日本，這也是韓日間睽違12年的雙邊領袖訪問行程。日本共同社報導，日本首相岸田文雄可能在今夏前訪韓。

共同社引述日本政府相關人士說法報導，岸田目前正考慮在5月七大工業國集團（G7）峰會後，或今年夏天訪問韓國，正式重啟「穿梭外交」。

韓日雙邊的最後一次領袖互訪是2011年10月，時任日本首相野田佳彥訪韓，同年12月時任韓國總統李明博訪日；李明博在2012年8月訪問獨島，引發日方強烈反彈，雙邊關係也因此快速降至冰點，之後再也未進行過雙邊領袖互訪。

最近一位訪日的韓國總統則是前總統文在寅，但當時是為了出席2019年6月在大阪舉行的20國集團（G20）領袖峰會，並非韓日雙邊外交行程。

韓國國家安保室室長金聖翰今天在龍山總統辦公室記者會上表示，此行對於改善韓日關係定為重點工作的尹錫悅政府而言是一大里程碑，正式讓停滯許久的韓日關係邁向正常化。他指出，韓日領袖過去相當長一段時間因雙邊關係無法輕易會面，對兩國關係形成惡性循環，這次出訪正是終止惡性循環的契機。

尹錫悅此次訪日雖僅短短2天，但預期將確保與日本首相岸田文雄的足夠交流時間，除預定16日舉行的峰會與會後記者會，兩人也將連續兩天共進晚餐，談論各種議題。

尹錫悅去年已與岸田透過各種多邊外交場合碰面談話。金聖翰指出，「領袖個人間的信賴關係也是外交上的重要資產」，對未來雙邊交流抱持期待。

這次韓日峰會預計集中討論二戰時期徵用工（日本企業強徵韓國勞工）爭議衍生的各種問題，包括日本對韓國的出口管制、「軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）等；韓國外交部也表示，雙邊政府正持續商議，希望藉這次峰會修復協商管道，有望在近期內取得進展。

韓國政府高層官員指出，隨著韓日關係改善，美日韓安保合作可望在深度及廣度都有所提升。（編輯：韋樞）1120314

#岸田文雄
#尹錫悅
#韓國
岸田文雄
美韓「自由護盾」軍演第2天 傳北韓再射彈道飛彈韓國總統尹錫悅3/16訪日 與岸田文雄會談
尹錫悅
北韓密集射彈 美智庫：恐在韓日峰會更大規模挑釁首爾市長籲南韓發展核武 逾7成民眾支持
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
美韓「自由護盾」軍演第2天 傳北韓再射彈道飛彈