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韓美日舉行首次經濟安全對話 談供應鏈韌性

2023/2/28 20:50
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（中央社首爾28日綜合外電報導）韓國總統府今天表示，韓國、美國、日本官員已舉行首次經濟安全對話。目前3國正努力強化供應鏈韌性並發展科技。

路透社報導，雖然日韓關係時而不睦，面對全球情勢日趨緊張、中國益發獨斷、北韓動向難以預測，3國仍亟思在多個領域擴大合作。

韓國總統尹錫悅的辦公室發聲明表示：「這次對話富有意義，把與美國的雙邊經濟安全合作，擴大至3邊層級。」

「對話預料將強化3國重要供應鏈的韌性、危機因應能力，並在推廣與保護重要和新興科技方面，發揮促進合作的作用。」

尹錫悅、美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田文雄在去年11月一場峰會中，同意啟動27日在夏威夷舉行的對話。

美國指控中國與俄羅斯把供應鏈當成武器，藉此擾亂全球經濟、煽動地緣政治緊張。

尹錫悅辦公室表示，3國官員在夏威夷對話時，討論了量子、生物、太空科技領域的交流，以及加強合作穩定半導體、電池、核心礦物供應鏈的方法。

他們也討論了合作保護技術和資料，以及經濟相互依賴衍生出的弱點。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120228

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