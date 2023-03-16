日本解除對韓出口管制 韓撤銷WTO告訴

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韓國產業通商資源部16日表示，日本已決定除3項半導體關鍵電子材料的出口管制措施，韓方也決定同時撤回就此向WTO提出的告訴。（路透社）

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國產業通商資源部今天表示，日本已決定除3項半導體關鍵電子材料的出口管制措施，韓方也決定同時撤回就此向世界貿易組織（WTO）提出的告訴。

韓國產業部6日發表韓日出口管制問題正常化雙邊商議方針，14至16日與日本經濟產業省召開第9次局長級出口管制政策對話，今天宣布以上決定。為儘速重新將彼此納入貿易優惠白名單，韓日政府仍持續進行相關對話。

日本經產省2019年7月以安全為由，宣布就含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Eatching Gas）3項關鍵電子材料對韓國實施出口管制，之後又將韓國從白名單中剔除，被認為是對韓國大法院（最高法院）判處日企應賠償二戰徵用工（日本企業強徵韓國勞工）案的反擊。

韓國政府也從白名單中剔除日本作為反擊，並告上WTO，尋求以WTO爭端解決程序處理日本出口管制問題。

但韓國政府上週發表徵用工賠償解決方案後，韓日雙方也決定暫停WTO爭端解決程序，加快自行磋商。產業部說明，韓日雙方已在14至16日政策對話中就兩國進出口管理單位的體制、制度、事後管理等出口管理實效性進行緊密意見交換。（編輯：高照芬）1120316