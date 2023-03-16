日韓峰會 同意重啟領袖互訪穿梭外交
2023/3/16 17:10（3/16 17:32 更新）
韓國總統尹錫悅（左1）16日抵達日本，與日本首相岸田文雄（右1）舉行領袖會談。（共同社）
（中央社東京16日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅今天抵達日本，與日本首相岸田文雄舉行領袖會談，兩人對重啟領袖互訪的「穿梭外交」達成一致看法。
日本經濟新聞報導，尹錫悅表示，「對兩國穿梭外交表達積極歡迎之意，期待未來為開創緊密溝通的日韓關係新時代共同努力」。
日本放送協會（NHK）報導，尹錫悅偕同夫人金建希今天上午從韓國搭機抵達東京羽田機場，展開上任後首度的訪日行程，並在傍晚進入首相官邸與岸田舉行領袖會談。
兩人會談結束後將出席聯合記者會，但目前已知將不會發表聯合聲明。
另外，今天是時隔約4年再度有韓國總統到訪，日方晚間將罕見地在兩間餐廳分別舉行晚宴與「二次會」款待尹錫悅。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120316
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