精神異常警察自宅開槍 泰國將抽查警察心理健康

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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）曼谷日前發生有精神問題的警察在自宅開槍並和警方對峙超過1天的案件，引起全國關注。皇家警察督察長室將隨機抽查全國警察的身體和心理健康狀況，以確保不會再發生類似的事情。

泰國民眾14日早上報案一名警察在曼谷自宅附近開槍，警方隨即趕往現場，包圍了這名警察的住宅，警方數度和這名警察談判未果，對峙期間這名警察數次拿出槍在住宅內掃射，雙方對峙27小時後，警方攻堅進入房子，這名警察最後遭到射殺身亡。

根據曼谷市警局初步調查，這名警察叫奇堤康（Kittikarn Saengbun），工作內容是督察，他曾經被診斷出有精神問題，而且沒有通過警局內的心理健康鑑定。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公視（Thai PBS）報導，泰國皇家警察督察長辦公室下令抽查曼谷市警局以及各府警局的警察身體和心理健康狀況，以確保大眾的安全以及警察工作的效率，如果民眾看到警察疑似有精神問題，也可以向警方通報。

總理府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）昨天表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已要求泰國警察總長丹隆薩（Damrongsak Kittiprapas）下令全國的警察單位持續監測警察的行為，以避免再發生憾事。

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這並非首次泰國警察的精神狀況受到關注，2022年10月在東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）一名遭到開除的前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，引起各界震驚，潘亞在世時有吸毒和暴力前科。

除了警察外，軍人的心理健康狀況近幾年也同樣備受泰國社會關注。2020年32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部的呵叻府（Korat）的軍營偷槍後逃離營區，接著一路射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司掃射，賈克潘最後被軍警擊斃，整起事件造成30人死亡。（編輯：高照芬）1120317