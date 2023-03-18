更多編輯台推薦新聞：
影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷
運動

影片／大聯盟最貴終結者狄亞士經典賽慶功傷膝 恐整季報銷

台灣學生零重力實驗登國際太空站 獲若田光一欽點奪獎
科技

台灣學生零重力實驗登國際太空站 獲若田光一欽點奪獎

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
北約
新聞專題
北約1/229
首頁 / 國際

芬蘭申請加入北約 土耳其和匈牙利啟動批准程序

2023/3/18 12:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社安卡拉17日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天結束長達數月的外交拖延，要求國會加快速度批准芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的申請程序。

此外，法新社報導，匈牙利同時決定於3月27日舉行批准芬蘭加入北約的投票，意味著這個以美國為首的防禦聯盟成員國可能會在幾個月內增為31國。

芬蘭與俄羅斯的邊境線長達1340公里，北約若納入芬蘭，將使北約與其冷戰時期敵人接壤的邊境長度增加1倍左右。

但這也讓同樣尋求加入北約的瑞典短期希望破滅；這個北歐大國因為與土耳其發生一連串爭端，最終使它在北約峰會7月登場前加入這個軍事聯盟的努力落空。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，芬蘭與瑞典逆轉數十年來的軍事不結盟立場，於去年5月申請加入北約。

根據路透社，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示樂見土耳其推進批准芬蘭加入北約的決定，並表示他相信瑞典很快也會加入。

史托騰柏格接受路透社電訪時表示，艾爾段宣布土耳其國會將啟動批准芬蘭加入北約的程序，「這對所有相信北約東擴的人來說是美好的一天」。

他說：「芬蘭的加入將能強化北約，強化芬蘭的安全，也將強化瑞典的安全。」

但土耳其一直延後批准瑞典的申請，並稱瑞典窩藏土耳其認定的恐怖組織成員，尤其是庫德武裝組織庫德工人黨（PKK），瑞典則否認這一指控。

史托騰柏格說，艾爾段今晚告訴他，他願意繼續就瑞典申請案進行磋商。

史托騰柏格表示：「我也相信瑞典很快就會加入（北約），我會為此努力。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1120318

#北約
#芬蘭
#史托騰柏格
史托騰柏格
對抗中俄威脅 英國提高軍事和安全支出土耳其仍不點頭 芬蘭瑞典入北約案一延再延
艾爾段
歐盟援烏聯合購軍火 中製無人機現蹤戰爭模式改變救災連死忠選民也罵翻 艾爾段面臨20年最艱難選戰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北約擴大有望？ 土耳其終鬆口同意批准芬蘭加入