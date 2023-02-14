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北約：瑞典芬蘭儘快入會至關重要 是否同時加入其次

2023/2/14 19:09（2/14 19:35 更新）
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芬蘭與瑞典去年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）
芬蘭與瑞典去年5月18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）
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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，瑞典和芬蘭儘快加入北約事關重大，至於是否同時批准兩國入會並不是「主要問題」。

法新社報導，芬蘭和瑞典入會須經北約30個會員國國會正式批准，目前還有土耳其和匈牙利2國尚未批准。

在史托騰柏格發表談話前，土耳其已表明，可能批准芬蘭入會，但不同意瑞典加入。史托騰柏格在北約會議開幕前說：「因此主要問題不在於芬蘭和瑞典是否一起獲得批准，而是這兩國是否都能儘快獲得批准以成為北約正式會員國。」

他並說：「我有把握，這兩國都能成為正式會員國，而我們也正努力使這兩國儘快獲得批准。」

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）明白區分瑞典和芬蘭過去數月來的立場，並表示，對芬蘭「我們可能作出不同回應」。

芬蘭則堅稱，其「強烈願望」依然是與瑞典一同加入北約。但本月一項民調顯示，多數芬蘭人民主張加入北約，即使瑞典延後入會。（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1120214

#北約
#芬蘭
#史托騰柏格
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