烏克蘭總統府：美烏國防高層視訊會議討論軍援

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，美國3名高層安全官員今天與一群烏克蘭安全官員舉行視訊會議，討論對於基輔當局的軍事援助。

路透社報導，葉爾馬克在通訊軟體Telegram發文寫道：「我們就進一步提供我國必要協助展開討論，尤其是關於車輛、武器及彈藥。」

葉爾馬克指出，他自己、烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）、烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）及幾名高級指揮官和官員參與了這場會議。

據悉，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）及白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則代表美方與會。

葉爾馬克還提及，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在後段加入會議，針對解放被俄羅斯占領的烏克蘭領土一事表達看法。（譯者：陳正健）1120318