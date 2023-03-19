更多編輯台推薦新聞：
捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝
娛樂

捍衛任務4上映前夕「飯店經理」藍斯瑞迪克猝逝

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事
科技

中國百度文心一言負評如潮 除了不能聊習近平還有更難堪的事

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

厄瓜多與秘魯發生規模6.8強震 至少4人喪生

2023/3/19 05:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社厄瓜多首都基多18日綜合外電報導）厄瓜多沿海和秘魯北部地區今天發生規模6.8強震，造成至少4人喪生，還有一些建築物遭到破壞。

路透社報導，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）發布推文表示：「我呼籲人們保持冷靜，並通過官方管道獲得消息。」

美國地質調查所（USGS）測得的地震規模為6.8，震源深度66.4公里，震央距離圭亞斯省（Guayas）巴勞市（Balao）約10公里。

當局指出，這起強震引發海嘯的可能性極低。

厄瓜多風險管理署透過聲明指出，在昆卡市（Cuenca），1輛汽車被倒塌的牆壁壓住，造成1人死亡；馬查拉（Machala）有3人喪生，多棟建築物倒塌，包括1棟兩層樓房屋和1座碼頭，同時還有多個社區斷電。

地震還導致其他厄瓜多的另兩個省份發生建築物毀損，包括1間超市牆壁倒塌。全國24個省份中，有一半以上可以感受到強烈震動。

根據厄瓜多地球物理研究所（Geophysics Institute），地震發生後的1個小時內，還有2次較弱的餘震。

秘魯當局則說，該國北部地區可感受到震動，惟目前尚未接獲人員傷亡或建築物毀損的通報。（譯者：施施）1120319

#厄瓜多
#秘魯
#地震
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族