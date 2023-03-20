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逾40國司法部長將齊聚倫敦 挺ICC調查俄涉戰爭罪

2023/3/20 10:33
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）國際刑事法院（ICC）對俄羅斯在烏克蘭衝突中可能犯下戰爭罪展開調查，來自40多國的司法部長明天將在倫敦召開會議，討論擴大對ICC的支持。

綜合法新社與路透社報導，總部設於荷蘭海牙（Hague）的國際刑事法院17日對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及總統專員利沃瓦-貝洛瓦（Maria Alexeyevna Lvova-Belova）發布逮捕令，理由是俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後，將數以百計烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為涉及戰爭罪。

莫斯科駁斥上述指控，稱此舉令人無法接受，還說俄羅斯非成員國，因此國際刑事法院的逮捕令在俄國沒有法律效力。

英國副首相拉布（Dominic Raab）在聲明中說：「我們今天為了一個理由齊聚倫敦：對那些在這場不正當、無端且不合法的入侵中，在烏克蘭犯下暴行的戰犯究責。」

拉布說：「英國與國際社會將持續向國際刑事法院提供資金、人力和專業，以確保正義獲得伸張。」

英國已承諾今年將提供100萬英鎊（約新台幣3720萬元）給國際刑事法院。英國司法部表示，其他國家預期將在由英國與荷蘭共同主持的倫敦會議中，承諾提供財政援助。

英國司法部說，這些經費將用來培訓審查戰爭罪行的調查人員，並對受害者提供心理與實質支持。（譯者：劉文瑜/核稿：戴雅真）1120320

#國際刑事法院
#俄羅斯
#英國
蒲亭
習近平俄媒發文：相信能找到解決烏克蘭危機途徑蒲亭被發逮捕令 德司法部長稱若入境就會逮捕
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